Допоможіть скласти буріме за словами Київ любий, старовинний, _________ єдиний. _________ кияни, _________ каштани. _________ місто сиве, _________ красиве, _________тобою, _________герою. _________ свято _________ ба...
Українська література
Допоможіть скласти буріме за словами Київ любий, старовинний, _________ єдиний. _________ кияни, _________ каштани. _________ місто сиве, _________ красиве, _________тобою, _________герою. _________ свято _________ бажати _________ процвітати _________здобувати.
Ответ(ы):
Гость:
Київ любий, старовинний, український, єдиний. Пишаються кияни, садяться каштани. Київ місто сиве, але вкрай красиве, Пишаємось тобою, місто, наш герою. Влаштуємо тут свято будемо бажати Україні процвітати перемогу здобувати. P.S. Слава Україні!!!
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