Сочинение о взаимоотношениях взрослых и детей на тему " Вместе и врозь" по тексту "??ифер" и "Лаптей"
Литература
Сочинение о взаимоотношениях взрослых и детей на тему " Вместе и врозь" по тексту "??ифер" и "Лаптей"
Ответ(ы):
Гость:
В произведении " Цифры" Иван Алексеевич описывает свои воспоминания о маленьком племяннике. О его непростых родственных отношениях. борясь с непослушанием мальчика автор как бы рассматривает эту ситуацию со стороны. Он понимает что непослушание должно быть наказано , но в тоже время он любит своего племянника и понимает , что он ещё так мал и что ему хочется поиграть. Писатель даже немного критически рассматривает свои поступки. С долей доброй иронии описывает действия мальчика. И мы понимаем, что эти люди связаны между собой невидимыми ниточками любви и заботы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Литература
Русский язык