Загадка:Не пловец,а плывущему плыть помогает,Не хитрец,а мигает,мигает,мигает.
Русский язык
Загадка:Не пловец,а плывущему плыть помогает,Не хитрец,а мигает,мигает,мигает.
Ответ(ы):
Гость:
Маяк.......................
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