Снаряд массой 25 кг летит горизонтально со скоростью 500 метров на секунду и пропадает в платформу с песком которая движется ему навстречу со скоростью 1 метр на секунду массой 20 тонн с какой скоростью стала двигаться платформ...

Физика

Снаряд массой 25 кг летит горизонтально со скоростью 500 метров на секунду и пропадает в платформу с песком которая движется ему навстречу со скоростью 1 метр на секунду массой 20 тонн с какой скоростью стала двигаться платформа если снаряд застрял в песке

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