Сочинение на тему "Прогулка" или"Прогулка по лесу''
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Сочинение на тему "Прогулка" или"Прогулка по лесу''
Ответ(ы):
Гость:
прогулка по лесу Люблю гулять по лесу и смотреть на задумчивые деревья шуршащие листьями между собой.Не каждому повезло услышать прекрасное пение птиц и песни ветра.Я гуляя по лесу не задумывалась что до меня там мог ходить ёжик или зайчик.Возможно некоторые считают что лес зимою скучен и всем безразличен ,но это не так ! Ведь раньше мы не видели этих тёмно-коричневых стволов и олую , чистую,открытую душою нам землю. А когда выпадает снег весь лес как под одеялом ,так и хочется поспать вместе с лесом затягиваясь в сказочный мир и жизнь деревьев животных. Я могу долго говорить о моих прогулках в лес и фантазиях но ни когда эти впечатления не забудутся...
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