Параллелограммы ABCD и ABMK не лежат в одной плоскости. Точки E и P середины отрезков KM ?? AD соответственно .Установите взаимное расположение прямых и EP и МD.

Геометрия
Параллелограммы ABCD и ABMK не лежат в одной плоскости. Точки E и P середины отрезков KM ?? AD соответственно .Установите взаимное расположение прямых и EP и МD.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скрещивающиеся прямые.  Через три точки  D, E   и   M  проходит плоскость и притом только одна.  Прямая МЕ лежит в этой плоскости. А прямая PD пересекает эту плоскость в точке D, не принадлежащей прямой МЕ 
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