Параллелограммы ABCD и ABMK не лежат в одной плоскости. Точки E и P середины отрезков KM ?? AD соответственно .Установите взаимное расположение прямых и EP и МD.
Геометрия
Параллелограммы ABCD и ABMK не лежат в одной плоскости. Точки E и P середины отрезков KM ?? AD соответственно .Установите взаимное расположение прямых и EP и МD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скрещивающиеся прямые. Через три точки D, E и M проходит плоскость и притом только одна. Прямая МЕ лежит в этой плоскости. А прямая PD пересекает эту плоскость в точке D, не принадлежащей прямой МЕ
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