Какие слова можно составить из слова Құрылысшы

Қазақ тiлi
Какие слова можно составить из слова Құрылысшы
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Гость:
1.Ұры 2.Құр 3.Ыс 4.шық 5.сыр 6.сұлы Сейчас еще подумаю)
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