Парусник отправляется в плавание в понедельник в полдень.Плавание будет продолжаться 100 часов.Напишите день и час его возвращения в порт.

Математика

Парусник отправляется в плавание в понедельник в полдень.Плавание будет продолжаться 100 часов.Напишите день и час его возвращения в порт.

Автор: Гость