Парусник отправляется в плавание в понедельник в полдень.Плавание будет продолжаться 100 часов.Напишите день и час его возвращения в порт.
Математика
Парусник отправляется в плавание в понедельник в полдень.Плавание будет продолжаться 100 часов.Напишите день и час его возвращения в порт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пятницу 18 часов 00 минут возвращается парусник
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