Пашка сел на черепаху я на быстрого коня ветер парусом рубаху раздувает у меня а народ кричит гляди черепаха впереди. 1). Какие слова окончиваются на глухой согласный звук? Найдите среди этих слов такое которое не обозн...

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Пашка сел на черепаху я на быстрого коня ветер парусом рубаху раздувает у меня а народ кричит гляди черепаха впереди. 1). Какие слова окончиваются на глухой согласный звук? Найдите среди этих слов такое которое не обозначает действие. 2). Найдите слова в которых все согласные звуки звонкие. 3.) Найдите слова с ударением на 3 слог. 4). Сколько раз встречается звук О и буква О.

Автор: Гость