Нужно из пословиц или поговорок, выписать 5 предложений с СПП. (Название пословицы или поговорки и автор, обязательно!). Заранее огромное спасибо!!!

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Нужно из пословиц или поговорок, выписать 5 предложений с СПП. (Название пословицы или поговорки и автор, обязательно!). Заранее огромное спасибо!!!

Автор: Гость