Складить невелике повидомлення (5-8речень) про рослини,яки е символами украинського народу , дотримуючись правил уживання у-в, и-й
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Складить невелике повидомлення (5-8речень) про рослини,яки е символами украинського народу , дотримуючись правил уживання у-в, и-й
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