Длинноволновое состоящей из трех звеньев равна 15 см длина одного звена равна 4 см ??айти длину двух других звеньев если одно из них на 1 см
Математика
Длинноволновое состоящей из трех звеньев равна 15 см длина одного звена равна 4 см ??айти длину двух других звеньев если одно из них на 1 см
Ответ(ы):
Гость:
Первый Способ: 4 см. - Длина 1-ого ЗвенаПусть второе будет короче третьегоТогда 15-4=11 (см.)-сумма 2-го и 3-го звеньев(11-1):2=5 (см.)-Длина 2-ого5+1=6 (см.)-длина 3-гоОтвет:5 см,6 см Второй Способ: 1)15-4=11 (см.)-Длина двух других.2)11-1=10 (см.)-3)10:2=5 (см.)-длина второго.4)5+1=6 (смю)-длина третьего.Ответ:5 см, 6 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Складить невелике повидомлення (5-8речень) про рослини,яки е символами украинського народу , дотримуючись правил уживання у-в, и-й
Математика
Русский язык
Написать словосочетание через запятую. Вдруг из черной темной. В небе выросли кус??ы. А наних то голубые, Пунцовые , золотые Распускаются цветы ...