Длинноволновое состоящей из трех звеньев равна 15 см длина одного звена равна 4 см ??айти длину двух других звеньев если одно из них на 1 см

Математика

Длинноволновое состоящей из трех звеньев равна 15 см длина одного звена равна 4 см ??айти длину двух других звеньев если одно из них на 1 см

Автор: Гость