183, 184 и 185 :))))))))))))))пожалуйста спасибо за прошлую задачу )
Математика
183, 184 и 185 :))))))))))))))пожалуйста спасибо за прошлую задачу )
Ответ(ы):
Гость:
183 125км это 125000000 125000000/5000000=25см 184 3,4*3000000=10200000 185 36000000/7,2=5000000
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