День цветок диван дождь. подбери к именам существительным два прилагательных

Русский язык
День цветок диван дождь. подбери к именам существительным два прилагательных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Солнечный день, пасмурный день красивый цветок, большой цветок мягкий диван, кожаный диван проливной дождь, грибной дождь
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