День цветок диван дождь. подбери к именам существительным два прилагательных
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День цветок диван дождь. подбери к именам существительным два прилагательных
Ответ(ы):
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Солнечный день, пасмурный день красивый цветок, большой цветок мягкий диван, кожаный диван проливной дождь, грибной дождь
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Нужно из пословиц или поговорок, выписать 5 предложений с СПП. (Название пословицы или поговорки и автор, обязательно!). Заранее огромное спасибо!!!