Пассажирский поезд за 8 ч прошёл 480 км, а скорый поезд за 6 ч прошёл 720 км. Во сколько ??аз скорость пассажирского поезда меньше скорости скорого поезда?

Математика

Пассажирский поезд за 8 ч прошёл 480 км, а скорый поезд за 6 ч прошёл 720 км. Во сколько ??аз скорость пассажирского поезда меньше скорости скорого поезда?

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