Пассажирский поезд за 8 ч прошёл 480 км, а скорый поезд за 6 ч прошёл 720 км. Во сколько ??аз скорость пассажирского поезда меньше скорости скорого поезда?
Математика
Пассажирский поезд за 8 ч прошёл 480 км, а скорый поезд за 6 ч прошёл 720 км. Во сколько ??аз скорость пассажирского поезда меньше скорости скорого поезда?
Ответ(ы):
Гость:
480/80=60 720/6=120 120/60=2 в 2 раза
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