Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 часа.Если бы его скорос??ь была на 15 км/ч больше,то на этот путь ему потребывалось бы 2,4 часа.Определите скорость автомобиля и расстояние между городами
Математика
Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 часа.Если бы его скорос??ь была на 15 км/ч больше,то на этот путь ему потребывалось бы 2,4 часа.Определите скорость автомобиля и расстояние между городами
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Помогите пожалуйста . написать сочинение описание - новогодней ёлки . 1.новогодня?? гостья 2.ёлка красавица а)размер и густота ветвей . б)...
Математика
Математика
Решите задачу: Масштаб карты- 1:10000 расстояние между объектами на карте-? рассто??ние между объектами на местности- 600 м.
Математика