Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 часа.Если бы его скорос??ь была на 15 км/ч больше,то на этот путь ему потребывалось бы 2,4 часа.Определите скорость автомобиля и расстояние между городами

Математика

Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 часа.Если бы его скорос??ь была на 15 км/ч больше,то на этот путь ему потребывалось бы 2,4 часа.Определите скорость автомобиля и расстояние между городами

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