Помогите пожалуйста . написать сочинение описание - новогодней ёлки . 1.новогодня?? гостья 2.ёлка красавица а)размер и густота ветвей . б)украшения на ветвях г)герлянда 3. где поместили ёлку ? 4.новый год - чудесный ...

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Помогите пожалуйста . написать сочинение описание - новогодней ёлки . 1.новогодня?? гостья 2.ёлка красавица а)размер и густота ветвей . б)украшения на ветвях г)герлянда 3. где поместили ёлку ? 4.новый год - чудесный праздник

Автор: Гость