Номер 334 помагите плиз

Гость: Гость:

1)4603-2978=1625 (авто) - за 3 месяц 2)4603-3093=1510 (авто) - за 2 месяц 3) 1625+1510=3135 (авто) - за 3 и 2 вместе 4)4603-3135=1468 (авто) - за 1 месяц