Пожалуйста помогите перевести текст на Казахский язык Литовская игра: квинта В игре участвуют пять человек. На земле или асфальте вычерчивают прямоугольный квадрат со стороной 10 м. Четверо участников становятся в углы квадра...
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите перевести текст на Казахский язык Литовская игра: квинта В игре участвуют пять человек. На земле или асфальте вычерчивают прямоугольный квадрат со стороной 10 м. Четверо участников становятся в углы квадрата. В центре квадрата чертят круг диаметром 1,5 м, в него становится пятый игрок – квинта. Угловые игроки бросают в него мячом, а квинта старается увернуться от мяча, не выходя за пределы круга. Попавший в квинту игрок занимает его место.
Ответ(ы):
Гость:
Литов ойыны : Квинта Осы ойынға 5 адам қатысады. Жердегі асфальтқа 10 метрлік тік төртбұрыштар салынады. 4 қатысушы төртбұрыштың бұрышында тұрады. оның ортасына диаметрі 1,5 метр дөңгелек сызылып ,оған 5 ші қатысушы тұрады яғни квинта. Бұрыштағы ойыншылар оған доп лақтырады, ал квинта дөңгелектің ішінен шықпай доп тимеуге тырысады . Квинтаға доп тиген ойыншы оның орнын басады
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