Конго самая полноводная река Африки,потому что... A) её бассейн размещается в одно?? из впадин материка Б)она дважды пересекает экватор В)имеет притоки в северном и южном полушариях Г)относится к бассейну Атлантического оке...

География
Конго самая полноводная река Африки,потому что... A) её бассейн размещается в одно?? из впадин материка Б)она дважды пересекает экватор В)имеет притоки в северном и южном полушариях Г)относится к бассейну Атлантического океана выберите правильный ответ
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Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ А. Т.к как по карте можно увидеть что её бассейн действительно размещается в одной из впадин материка.Я не украл ответ.
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