№1 Какой литовский князь, в отличие от своих предшественников, пошёл на союз с Орд??й (Мамаем): А) Ягайло; б) Витовт; в) Сигизмунд; г) Свидригайло. №2. Князь какого русского княжества вынужден был согласиться на союз с Ордой ...

История

№1 Какой литовский князь, в отличие от своих предшественников, пошёл на союз с Орд??й (Мамаем): А) Ягайло; б) Витовт; в) Сигизмунд; г) Свидригайло. №2. Князь какого русского княжества вынужден был согласиться на союз с Ордой накануне Куликовской битвы: А) Тверского; б) Нижегородского; в) Рязанского.

Автор: Гость