№1 Какой литовский князь, в отличие от своих предшественников, пошёл на союз с Орд??й (Мамаем): А) Ягайло; б) Витовт; в) Сигизмунд; г) Свидригайло. №2. Князь какого русского княжества вынужден был согласиться на союз с Ордой ...
История
№1 Какой литовский князь, в отличие от своих предшественников, пошёл на союз с Орд??й (Мамаем): А) Ягайло; б) Витовт; в) Сигизмунд; г) Свидригайло. №2. Князь какого русского княжества вынужден был согласиться на союз с Ордой накануне Куликовской битвы: А) Тверского; б) Нижегородского; в) Рязанского.
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