PE является медианой треугольника MKP. Найти вектор EK - вектор MP
Математика
PE является медианой треугольника MKP. Найти вектор EK - вектор MP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность векторов - это вектор от конца уменьшаемого вектора к концу вычитаемого вектора = ЕК - МР = ЕР
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