PE является медианой треугольника MKP. Найти вектор EK - вектор MP

Математика
PE является медианой треугольника MKP. Найти вектор EK - вектор MP
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность векторов - это вектор от конца уменьшаемого вектора к концу вычитаемого вектора = ЕК - МР = ЕР
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
7-|6x|=-5 Помогите пожалуйста Заранее благодарю !
Ответить
Русский язык
У него не хватило бы друзей и знакомых, чтобы назвать все горные вершины, ледники и плоскогорья, которые он открыл бы в этом полёте. грамматическая...
Ответить
Русский язык
Какой корень в слове морской
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC угол C=60 градусов, AB=корень из 3/5. Найдите радиус описанной окружн??сти треугольника ABC
Ответить
Математика
Где нужно поставить скобки что бы получился ответ 66,6+5×8+4
Ответить