Перечислить в тетради отечественные и зарубежные фильмы музыка которых произвела на вас большое впечатление.
Черчение
Перечислить в тетради отечественные и зарубежные фильмы музыка которых произвела на вас большое впечатление.
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Гость:
Это день победы,пеонеры,пусть идут не уклюжи пешиходы по лужам!!!
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