Почему РНК одноцепочечная, а ДНК двуxцепочечная молекула?
Биология
Почему РНК одноцепочечная, а ДНК двуxцепочечная молекула?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В подавляющем большинстве случаев (кроме некоторых вирусов, содержащих одноцепочечную ДНК) макромолекула ДНК состоит из двух цепей, ориентированных азотистыми основаниями друг к другу. Эта двухцепочечная молекула спирализована. В целом структура молекулы ДНК получила название «двойной спирали» .
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