Сделать вопросительное предложение: It was a very busy town with lots people but no cars

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Сделать вопросительное предложение: It was a very busy town with lots people but no cars
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Автор: Гость
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Гость:
Was it a wery busy town with lots of people but no cars? Я правильно понял, так надо было?
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