Мастер за неделю починил 63 пары обуви,а его ученик за 5 дней починил 25 пар.На сколько пар обуви больше чинил мастер за один день,чем его ученик?

Математика

Мастер за неделю починил 63 пары обуви,а его ученик за 5 дней починил 25 пар.На сколько пар обуви больше чинил мастер за один день,чем его ученик?

Автор: Гость