Мастер за неделю починил 63 пары обуви,а его ученик за 5 дней починил 25 пар.На сколько пар обуви больше чинил мастер за один день,чем его ученик?
Математика
Мастер за неделю починил 63 пары обуви,а его ученик за 5 дней починил 25 пар.На сколько пар обуви больше чинил мастер за один день,чем его ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63 разделить на 5 = 9 пар обуви делал за день 25 разделить на 5 = 5 пар обуви за день 9 минус 5 = на 4 пары обуви мастер делал больше
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