Укажите, из какого словаря взят данный ряд слов, и определите, согласно какому при??ципу расположены в нем слова. ТерпелИвый НетерпелИвый ДолготерпелИвый КурАжливый ВЕжливый НевЕжливый БережлИвый

Русский язык

Укажите, из какого словаря взят данный ряд слов, и определите, согласно какому при??ципу расположены в нем слова. ТерпелИвый НетерпелИвый ДолготерпелИвый КурАжливый ВЕжливый НевЕжливый БережлИвый

Автор: Гость