Укажите, из какого словаря взят данный ряд слов, и определите, согласно какому при??ципу расположены в нем слова. ТерпелИвый НетерпелИвый ДолготерпелИвый КурАжливый ВЕжливый НевЕжливый БережлИвый
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Укажите, из какого словаря взят данный ряд слов, и определите, согласно какому при??ципу расположены в нем слова. ТерпелИвый НетерпелИвый ДолготерпелИвый КурАжливый ВЕжливый НевЕжливый БережлИвый
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