Чему равна сила тока в железном проводнике длинной 120 см сечением 0,1мм^2, если напряжение на его концах 36В. Удельное электрическое сопротивление меди 0,1 Ом*мм^2/м
Физика
Чему равна сила тока в железном проводнике длинной 120 см сечением 0,1мм^2, если напряжение на его концах 36В. Удельное электрическое сопротивление меди 0,1 Ом*мм^2/м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем сопротивление R=ро×l/s=0.1×1.2/0.1=1.2 Ом сила тока I=U/R=36/1.2=30 A
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