Чему равна сила тока в железном проводнике длинной 120 см сечением 0,1мм^2, если напряжение на его концах 36В. Удельное электрическое сопротивление меди 0,1 Ом*мм^2/м

Физика

Чему равна сила тока в железном проводнике длинной 120 см сечением 0,1мм^2, если напряжение на его концах 36В. Удельное электрическое сопротивление меди 0,1 Ом*мм^2/м

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