(2целых 1/7+1целых2/3)÷5=
Математика
(2целых 1/7+1целых2/3)÷5=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2.1/7+1.2/3)÷5 = (15/7+5/3)*(1/5)=(45/21+35/21)*(1/5)=80/21*1/5=16/21
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