Я имею право 6 предложений на тему

Гость: Гость:

1. Я имею право на жизнь. 2. Я имею право на свободу и личную неприкосновенноть. 3. Я имею право определять и указывать свою национальную принадлежность. 4. Я имею право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. 5. Я имею право иметь имущество в собственности , владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 6. Я имею право на охрану здоровья и медицинскую помощь.