Перечислите элименты, составляющие живых организмов ? 5 класс биология
Биология
Перечислите элименты, составляющие живых организмов ? 5 класс биология
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеют биологическую ткань; дышат (живые организмы); питаются; необходима вода, углероды и т.д.; а так же все живые организмы, кроме вирусов, имеют клеточное строение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!!!Сочинение на тему мой идеальный сосед по комнате 20-30 предложений,срочно ??омогите пожалуйста
Русский язык