Перечислите элименты, составляющие живых организмов ? 5 класс биология

Биология
Перечислите элименты, составляющие живых организмов ? 5 класс биология
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеют биологическую ткань; дышат (живые организмы); питаются; необходима вода, углероды и т.д.; а так же все живые организмы, кроме вирусов, имеют клеточное строение.
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