Перечислите основные признаки басни Крылова Свинья под дубрм
Литература
Перечислите основные признаки басни Крылова Свинья под дубрм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. мораль - высмеивание невежества, неблагодарность, неуважение к чужому труду 2. две части: основная и нравоучительная 3. герои - свинья и дуб 4. высмеивание недостатков
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