Перечислите способы и приемы приготовления традиционыых белорусских блюд

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Перечислите способы и приемы приготовления традиционыых белорусских блюд
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Автор: Гость
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Гость:
По этапам приготовления: предварительный, основной, заключительный По способу воздействия: термический, механический, химический

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