Перед праздником весь товар в универмаге продавался на 12 % дешевле обычной цены. С??олько рублей сэкономит покупатель, если купит пылесос, который до снижения цен стоил 2500 р.?

Математика
Перед праздником весь товар в универмаге продавался на 12 % дешевле обычной цены. С??олько рублей сэкономит покупатель, если купит пылесос, который до снижения цен стоил 2500 р.?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2500:100*12=300руб- 12 процентов 2) 2500-300=2200руб-стоил до праздника
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