Перед праздником весь товар в универмаге продавался на 12 % дешевле обычной цены. С??олько рублей сэкономит покупатель, если купит пылесос, который до снижения цен стоил 2500 р.?

Математика

Перед праздником весь товар в универмаге продавался на 12 % дешевле обычной цены. С??олько рублей сэкономит покупатель, если купит пылесос, который до снижения цен стоил 2500 р.?

Автор: Гость