Составить 5 вопросов -Wh -Who -General question -Or(или) -Tag question Предложение: We were going to the seaside when we meet our English Teacher
Английский язык
Составить 5 вопросов -Wh -Who -General question -Or(или) -Tag question Предложение: We were going to the seaside when we meet our English Teacher
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите альбус пж 1.Укажите слово образованное бессуффиксным способом словоо??разования. а) скалистый. б) повернуться. в) синь. г) безнаде...
История
В этом городе установлен памятник русским национальным героям К.Минину и Д.Пожарскому созданный И.Матросом a)Тагандор b)Москва c)Великий Новгород d...
Русский язык
Помогите, дам 20 баллов. Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Докажите, что одни и те же слова в одних предложения...
Українська література