Помогите альбус пж 1.Укажите слово образованное бессуффиксным способом словоо??разования. а) скалистый. б) повернуться. в) синь. г) безнадежный

Русский язык
Помогите альбус пж 1.Укажите слово образованное бессуффиксным способом словоо??разования. а) скалистый. б) повернуться. в) синь. г) безнадежный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Синь скорее всего .Синь -это значение цвета (синий)
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