Помогите, дам 20 баллов. Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Докажите, что одни и те же слова в одних предложениях являются вводными словами, в других - членами предложения. 1. К счастью серьё...

Гость: Гость:

1. К счастью, серьёзных ошибок не было. (К счастью - вводное слово) 2. Друзья, к радости невозможно привыкнуть. (к радости - дополнение) 3. Его поведение казалось странным. (казалось - сказуемое) 4. Это испытание, казалось, никогда не закончится. (казалось - вводное слово) 5. Урок кажется бесконечным. (казалось - сказуемое) 6. Дорога заняла, кажется, целую вечность. (кажется - вводное слово) 7. Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть. (кажется - вводное слово) 8. Может быть, мы увидимся снова, дорогой друг. (может быть - вводная конструкция) 9. Сегодня может быть снегопад. (может быть - составное глагольное сказуемое) 10. Во-первых, он мал, во-вторых, он плохо подготовлен, в-третьих, нет разрешения родителей на участие в соревнованиях. (вводные слова) 11. И дорожки, и клумбы, и, вероятно, крыша террасы - всё было мокрым от дождя. (вероятно - вводное слово) 12. Она, казалось, не слышала замечаний. (казалось - вводное слово) 13. Небо казалось свинцовым от набежавшей грозовой тучи. (казалось - сказуемое) 14. Должно быть, во время войны здесь проходила линия фронта. (должно быть - вводная конструкция) 15. Задание должно быть выполнено к концу недели. (должно быть выполнено - составное именное сказуемое) 16. Действительно, луна стала пробиваться сквозь облака. (действительно - вводное слово) 17. Удостоверение было действительно до конца года. (было действительно - составное именное сказуемое) 18. Каждая яблоня, по его словам, была какого-то особенного сорта. (по его словам - вводная конструкция) 19. О поездке мы судили по его словам и по сделанным в пути фотографиям. (его - определение, словам - дополнение, по - предлог (можно выделить как дополнение вместе со "словам")) 20. Говорят, февраль будет вьюжным. (говорят - вводное слово) 21. Твои поступки говорят сами за себя. (говорят - сказуемое) Чтобы узнать, вводное слово это или второстепенный член предложения, надо мысленно убрать его из предложения, если смысл не изменяется и предложение остаётся правильным, то это вводное слово. Если смысл изменился или потерялся, то это член предложения.