Переклад Тексту Full Steam Ahead For The trip of a lifetime

Английский язык
Переклад Тексту Full Steam Ahead For The trip of a lifetime
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Повний вперед для поїздки на все життя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что такое опорная структура?
Ответить
Українська література
Твір на тему зимонька зима
Ответить
Математика
Сколько километров пройдёт теплоход за 5 ч двигаясь по течению реки если известно, что скорость течения реки 1500 м ч и это составляет 3/44 собстве...
Ответить
Биология
В школе сказали найти интересные факты из мира животных ( похожие на такое(что ког??а у какой то птицы вылупляется 2 птинцов остаётся один потому ч...
Ответить
Математика
1)длина прямоугольника 30 см 5 мм а ширина на 10 см 2 мм меньше.Вычисли периметр и площ??дь прямоугольника. 2)площадь прямоугольника равна 1890 к...
Ответить