Перекладіть будь ласка цей текст німецька мова 7 клас

Гость: Гость:

Переведу только на русский. на украинский переводи сама. Сегодня суббота.Карин хочет идти за покупками.Она идет в универмаг. Карин нужно платье. Сначала она идет на второй этаж в отдел "одежда" Здесь молодая продавецпредлагает разный товар для женщин: готовые платья,элегантные костюмы,легкие блузки,восхитительные юбки,модные куртки,превосходные плащи от дождя. Она спрашивает:"Что желаете?" и показывает товар.Карин примеряет одно платье 42 размера перед зеркалом. Платье ей в пору. и не дорогое.Она оплачивает в кассе и идет дальше.