Переложите на английском языке, употребляя глаголы Present Simple или Future Simple 1) когда я приду домой, я позвоню вам 2) я увижу Тома завтра 3) Я поеду на следующей неделе 4) Она купит это платье, когда у нее будут деньги 5...

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Переложите на английском языке, употребляя глаголы Present Simple или Future Simple 1) когда я приду домой, я позвоню вам 2) я увижу Тома завтра 3) Я поеду на следующей неделе 4) Она купит это платье, когда у нее будут деньги 5) Ее будет завтра в дома 6) Если погода будет хорошо, мы поедем за город 7) Если он не пойдет в библиотеку, он будет дома 8) Поезд с Львова приьудить через 5 минут 9) Секретарь отправит эти документы немедленно.

Автор: Гость