Переложите на английском языке, употребляя глаголы Present Simple или Future Simple 1) когда я приду домой, я позвоню вам 2) я увижу Тома завтра 3) Я поеду на следующей неделе 4) Она купит это платье, когда у нее будут деньги 5...
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Переложите на английском языке, употребляя глаголы Present Simple или Future Simple 1) когда я приду домой, я позвоню вам 2) я увижу Тома завтра 3) Я поеду на следующей неделе 4) Она купит это платье, когда у нее будут деньги 5) Ее будет завтра в дома 6) Если погода будет хорошо, мы поедем за город 7) Если он не пойдет в библиотеку, он будет дома 8) Поезд с Львова приьудить через 5 минут 9) Секретарь отправит эти документы немедленно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When i get home i ' ll call you 2 I will see Tom tomorrow (or i m going to see Tom tomorrow) 3 i ll go next week 4 she ' ll buy a dress when she will have money 5 she won t be at home tomorrow 6 if the weather is nice well go to the country 7 ih he doesn t go to the library he will be at home 8 the train from Lvov is here in 5 min( come in 5 min) 9 the secretary will send these documents immediately
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