Придумайте 7-8 слов без оканчания
Русский язык
Придумайте 7-8 слов без оканчания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кофе, кафе, фортепиано, колибри, шоссе, пианино, шимпанзе, поздно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Круглый торт разрезали спомощью 4 прямолинейных разрезов так, что на каждом куске оказалось ровно одна розочка. могло ли на торте быть ровно 10 роз...
Математика
Два велосипедиста одновременно отправились в 180-километровый пробег первый едет ??о скоростью на 2 км/ч большей чем второй и прибывает к финишу на...
Русский язык