Придумайте 7-8 слов без оканчания

Русский язык
Придумайте 7-8 слов без оканчания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кофе, кафе, фортепиано, колибри, шоссе, пианино, шимпанзе, поздно.
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