Перепишите данные слова, вставив пропущенные буквы: Е либо И. Объясните свой выб??р, основываясь на сведениях из орфографии, слово- образования и этимологии. став..нка завал..нка ряж..нка паш..нка ссад..нка

Русский язык

Перепишите данные слова, вставив пропущенные буквы: Е либо И. Объясните свой выб??р, основываясь на сведениях из орфографии, слово- образования и этимологии. став..нка завал..нка ряж..нка паш..нка ссад..нка

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