Перепишите данные слова, вставив пропущенные буквы: Е либо И. Объясните свой выб??р, основываясь на сведениях из орфографии, слово- образования и этимологии. став..нка завал..нка ряж..нка паш..нка ссад..нка
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Перепишите данные слова, вставив пропущенные буквы: Е либо И. Объясните свой выб??р, основываясь на сведениях из орфографии, слово- образования и этимологии. став..нка завал..нка ряж..нка паш..нка ссад..нка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ставенка завалинка ряженка пашинка ссадинка
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