Перепишите данные слова, вставив пропущенные буквы: Е либо И. Объясните свой выб??р, основываясь на сведениях из орфографии, слово- образования и этимологии. став..нка завал..нка ряж..нка паш..нка ссад..нка

Русский язык
Перепишите данные слова, вставив пропущенные буквы: Е либо И. Объясните свой выб??р, основываясь на сведениях из орфографии, слово- образования и этимологии. став..нка завал..нка ряж..нка паш..нка ссад..нка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ставенка завалинка ряженка  пашинка ссадинка 
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