Исправьте синтаксические ошибки. 1.Лес тянется вдоль реки и очень живописный.2.Комбинат выполнил план по поставке птичьего мяса и молока. 3.Раскольников не только убил старуху-процентщицу, но и её сестру.4.Рассказ будет неоко...
Русский язык
Исправьте синтаксические ошибки. 1.Лес тянется вдоль реки и очень живописный.2.Комбинат выполнил план по поставке птичьего мяса и молока. 3.Раскольников не только убил старуху-процентщицу, но и её сестру.4.Рассказ будет неоконченным, не упомянув о дорожном происшествие .5.Яркую одежду носят как подростки, а также и взрослые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес,тянущийся вдоль реки,очень живописный Работники комбината выполнили план по поставке молока и мяса Раскольников убил не только старуху-процентщицу,но и ее сестру Рассказ будет неоконченныи,если не упомянуть о дорожном происшествии Яркую одежду носят как подростки,так и взрослые
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