Исправьте синтаксические ошибки. 1.Лес тянется вдоль реки и очень живописный.2.Комбинат выполнил план по поставке птичьего мяса и молока. 3.Раскольников не только убил старуху-процентщицу, но и её сестру.4.Рассказ будет неоко...

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Исправьте синтаксические ошибки. 1.Лес тянется вдоль реки и очень живописный.2.Комбинат выполнил план по поставке птичьего мяса и молока. 3.Раскольников не только убил старуху-процентщицу, но и её сестру.4.Рассказ будет неоконченным, не упомянув о дорожном происшествие .5.Яркую одежду носят как подростки, а также и взрослые

Автор: Гость