План - характеристика Ивана Флягина

Гость: Гость:

Автор описывает его внешность, как будто сам видел его вживую: настолько сильно он был уверен в своём знании русского народа: «Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета… Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком чёрном суконном колпаке… [Ему]… по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца». Уже со второй главы в повести пишется, как он описывает свою жизнь: происходил он «из дворовых людей», отец его служил кучером у графа К., мать умерла при родах, он у неё был «молитвенным сыном»: должен был всю жизнь отдать богу; жизнь и тот самый Бог с ним обходятся очень жестоко: тяжкие испытания, страдания и горести встречают героя на его нелёгком пути, это настоящее «хождение по мукам», как сказано в Библии: герой в своей жизни побывал в очень многих местах нашей Родины, попробовал много профессий, испытал себя во многих ситуациях, но также и совершил много преступлений, причём самых тяжких: против личности или своей совести: убил монаха, едущего в церковь, из-за того, что тот мешал ему проехать, любимую женщину, которая сама попросила её убить, татарина в схватке за каракового жеребца, – Бог словно издевается над ним: заставляет его совершать грехи, которые он не хочет совершать. Но всегда он сопротивлялся невзгодам и жил, как и сказал про него умирающий монах: «…будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока не придёт твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание и пойдешь в чернецы», да и сам он про себя говорил подобное: «Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть». Герой Лескова, обладая огромной физической силой, в то же время отличается поразительной нравственной мощью, храбростью, отчаянной дерзостью, готовности в любой момент пойти на риск, подвиг. Необычность лесковского странника состоит в том, что он «очарованный», он живёт не столько умом, сколько чувствами, многое переживая, эмоционально откликаясь на различные явления и стороны жизни. Неслучайно сам он считает себя «восхищённым человеком». Князь называет его «артистом», а слушатели на пароходе лестно отзываются о нём как об «очарованном богатыре». Часто это ему помогает: например, в случае с повозкой он спасает своих хозяев от неминуемой гибели, рискуя своей собственной жизнью, главным образом, благодаря своей силе (физической и духовной) и ловкости. Ему очень нравиться испытывать себя; он знает, что сильнее других, и хочет доказать это всем: в схватке с татарином он показал свою отчаянность и максимализм, но Бог решил наказать его за это: татарин умер, и, стараясь убежать от людей, хотевших отвести его в полицию, и убежав с татарами в степи, попал к ним в плен на одиннадцать лет. И тут у него проснулась любовь к Родине: вся «очарованность» Флягина объединилась в его сознании в её понятие и понятие её народа. Он понимал, что все эти степи, реки, леса, табуны, красавцы-кони – это всё Отчизна, а все эти кучера, форейторы, борцы, торговцы, солдаты, уланы, дети, красавицы-женщины – родной народ, и что всё это достойно очарования. Он старается изо всех сил оттуда убежать и, наконец, только на одиннадцатый год Бог ему уступает: ему удаётся убежать из плена. Удаётся это ему во многом благодаря своей вере; как и для каждого русского, она играет в жизни для него очень большую роль, особенно в трудных ситуациях: вспоминает он однажды, как молился – так молился, что «даже снег инда под коленами протает и где слёзы падали – утром травку увидишь». Нравственная недоразвитость Ивана Северьяныча во многом связана с его религиозными предрассудками. За годы жизни в татарской степи у него от жён-татарок родилось несколько детей. Сбежав из плена, он судьбой жён и детей ничуть не озабочен, говорит, что рождённых жёнами детей «за своих детей не почитал», потому что они не крещеные и мирром не мазаны. Постепенно его внутренний мир становится глубже. Любовь к цыганке Груше, её трагическая судьба и смерть открывают в душе героя, новые грани, способность понимать чужое страдание и откликаться на него. «Грушина душа теперь погибшая, и моя обязанность теперь за неё отстрадать». Считая себя великим грешником и пытаясь искупить грех, он отправляется на Кавказ и совершает подвиг, но в собственных глазах остаётся всё тем же грешником, которого ни земля, ни вода принять не хотят. Поэтому в конце жизни он решает пойти в монастырь, как и было завещано матерью. Он вовсе не идеальный образ, при всей его талантливости, обострённом чувстве красоты и способности к состраданию. За ним числятся не только проступки, но и преступления, и всё же читатель чувствует в этом человеке чистую и благородную душу. В нём показана вся полнота русской душу, наполненная русским национальным характером.