Какую часть развернутого угла состовляет угол в 9,10,36,84,105 градусов
Математика
Какую часть развернутого угла состовляет угол в 9,10,36,84,105 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развёрнутый угол - 180°. Следовательно, эти углы составляют: 9°: 9 : 180 = 1/20 (5 %); 10°: 10 : 180 = 1/18; 36°: 36 : 180 = 1/5 (20 %); 84°: 84 : 180 = 7/15; 105°: 105 : 180 = 7/12.
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