1 На рисунках условно изображены простые и сложные вещества . Простое вещество изображено на рисунке; 2 На рисунках условно изображены простые и сложные вещества. Сложное вещество изображено на рисунке; 3 На рисунках условно ...

Химия

1 На рисунках условно изображены простые и сложные вещества . Простое вещество изображено на рисунке; 2 На рисунках условно изображены простые и сложные вещества. Сложное вещество изображено на рисунке; 3 На рисунках условно изображены химические соединения и смеси. Смеси показано на рисунках; Помогите пожалуйста

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