1 На рисунках условно изображены простые и сложные вещества . Простое вещество изображено на рисунке; 2 На рисунках условно изображены простые и сложные вещества. Сложное вещество изображено на рисунке; 3 На рисунках условно ...
Химия
1 На рисунках условно изображены простые и сложные вещества . Простое вещество изображено на рисунке; 2 На рисунках условно изображены простые и сложные вещества. Сложное вещество изображено на рисунке; 3 На рисунках условно изображены химические соединения и смеси. Смеси показано на рисунках; Помогите пожалуйста
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1 - 4 А 2 - 2 Первое сто проц
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