Выполните значения выражения 3,919+(4,71-2,974)-2,399+0,04-1,113
Математика
Выполните значения выражения 3,919+(4,71-2,974)-2,399+0,04-1,113
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Гость:
Вот тебе ответ) надеюсь я все правильно переписала
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