Отрицательные последствия лесной промышленности
География
Отрицательные последствия лесной промышленности
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Уничтожение фауны, эрозия почвы, загрязнение атмосферы, изменение состава воздуха, увеличение числа природных катаклизмов, разрушение уклада жизни населения.
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