Помогите написать сочинение 15.3 по русскому на тему "Бессмертие" должно быть 4 абза??ца

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Помогите написать сочинение 15.3 по русскому на тему "Бессмертие" должно быть 4 абза??ца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы можно было жить вечно то я бы хотела жить со всей семьей со всеми кто мне близок и дорог. Но в этом есть не только плюсы но и минусы например с каждым годом всё новое и новое все меняется и что то я бы хотела делать в детстве а что то в этом возрасте ну а плюсов конечно больше. Конечно если моя семья не сможет жить вечно то мне тоже это не надо. Что еще сказать это не шутки бессмертие это очень опасная вещь если люди злые.
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