Перепишите предложения,заменяя выделенные согласованные определения несогласованными,а несогласованные-согласованными. На столе лежал УЧИТЕЛЬСКИЙ портфель ИЗ КОЖИ.В БЕСКРАЙНЕЙ степи слышался крик ГУСЕЙ.ИНДИЙСКИЕ ремесленники-б...
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Перепишите предложения,заменяя выделенные согласованные определения несогласованными,а несогласованные-согласованными. На столе лежал УЧИТЕЛЬСКИЙ портфель ИЗ КОЖИ.В БЕСКРАЙНЕЙ степи слышался крик ГУСЕЙ.ИНДИЙСКИЕ ремесленники-большие мастера изготавливать изделия ИЗ ДЕРЕВА И КОСТИ.На ГОРОДСКОЙ окраине на снегу были обнаружены ВОЛЧЬИ следы.ПИСАТЕЛЬСКИЙ дар Абая проявился рано.Новый чемпион был ВЫСОКОРОСЛЫЙ.Мне купили КЛЕТЧАТОЕ платье.На десерт предложили на выбор ГРАНАТОВЫЙ или СМОРОДИНОВЫЙ сок.Бабушка связала носки ИЗ ШЕРСТИ. Помогите пж
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